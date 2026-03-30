Orlando Magic erleiden in der Geschichte eine schwere Niederlage mit 52 Punkten gegen die Toronto Raptors

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Orlando Magic erlitten ihre schwerste Niederlage aller Zeiten, als sie am Sonntag mit einem 52-Punkte-Rückstand gegen die Toronto Raptors mit 139:87 verloren. Die Demontage beinhaltete 31 Punkte in Folge für die Raptors in der ersten Halbzeit sowie einen 17:0-Lauf zwischen dem dritten und vierten Viertel, was Magics schlimmste Niederlage aller Zeiten einbrachte und damit den bisherigen Rekord von 47 Punkten gegen die Chicago Bulls aus dem Jahr 2017 übertraf.

Die Magic hatten in dieser Saison eine Bilanz von 39-35 und bleiben damit Achter in der Eastern Conference, haben sich aber dennoch einen Play-in-Platz für die Playoffs gesichert, während die Raptors mit 42-32 auf Platz fünf stehen. Am Sonntagabend erzielte Shai Gilgeous-Alexander außerdem 30 Punkte beim 110:100-Sieg zwischen den Oklahoma City Thunder und den New York Knicks, doch laut NBA.com hat der französische Nationalspieler der San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, Shai als Favorit für den MVP in dieser Saison überholt.

Nur die Detroit Pistons im Osten sowie die Oklahoma City Thunder und San Antonio Spurs im Westen haben sich Play-off-Plätze gesichert, da wir in die letzten Wochen des Turniers gehen: Der letzte Spieltag der regulären Saison findet am 13. April statt.