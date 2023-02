Orlando Bloom will als Will Turner in Fluch der Karibik zurückkehren

HQ

Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum, was bedeutet, dass es zwei Jahrzehnte her ist, dass wir Jack Sparrow, Elizabeth Swann und Will Turner zum ersten Mal kennengelernt haben. Die Zukunft des Franchise ist nach den jüngsten Turbulenzen um Johnny Depp unklar, aber es wurde offiziell über ein Spin-off gesprochen.

Eine Person, die gerne zu Fluch der Karibik zurückkehren würde, wenn mehr Rollen gemacht würden, ist Orlando Bloom, der Will Turner spielte. Im Interview mit Parade erklärt er:

"Oh Gott, weißt du, ich durfte zurückgehen und Legolas im Hobbit spielen, was 10 Jahre später war. Ich dachte: 'Das macht viel Spaß!' Weil er so ein großartiger Ort ist, in dem man sein kann, und ich denke, Will - ich meine, Will ist so großartig. Ich hätte nichts dagegen, zu sehen, wie Will heute in gewisser Weise aussah, weil er so dieser ernste Typ war, aber nachdem er so lange auf dem Meeresboden rumpelte, wie er es zu diesem Zeitpunkt getan hätte, wäre es interessant zu sehen, wie er auftaucht und wie er ist. "

Was halten Sie davon? Sollte es mehr Fluch der Karibik geben, und wenn es einen weiteren gibt, hoffen Sie, dass Will Turner auch zurückkehrt?