Orlando Bloom verabscheute seine Figur in Troja

HQ

Wolfgang Petersens historischer Kriegsfilm war bei seiner Premiere vor mehr als 20 Jahren ein kleiner Wendepunkt unter Kritikern und Kinogängern. Aber jetzt stellt sich heraus, dass selbst einige der Schauspieler nicht ganz verliebt waren, insbesondere Orlando Bloom, der in einem Interview seine Figur in Troja als jemanden beschrieb, den er wirklich hasste.

"Oh mein Gott, 'Troy'. Beeindruckend. Ich habe diesen Film einfach aus meinem Gehirn ausgeblendet. So viele Leute lieben diesen Film, aber für mich war es wie [eine Kehle]. Ich wollte den Film nicht machen. Ich wollte diese Figur nicht spielen."

"Wie werde ich diese Figur spielen? Es war völlig gegen alles, was ich in meinem Wesen fühlte. An einer Stelle heißt es, Paris kriecht über den Boden, nachdem er von jemandem geschlagen wurde, und hält das Bein seines Bruders fest. Ich dachte mir: 'Ich werde das nicht schaffen.' Einer meiner damaligen Agenten sagte: 'Aber das ist der Moment, der es schaffen wird!' Und ich bin völlig auf diesen Satz eines Agenten hereingefallen. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich das aus meinem Kopf gelöscht habe."

Was hältst du von Troy, hast du schöne Erinnerungen an den Film?