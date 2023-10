Orlando Bloom und Katy Perry bringen die Starpower zum 20-jährigen Jubiläum von Peppa Pig

HQ

Peppa Pig feiert bald sein 20-jähriges Bestehen, und im Rahmen dieser Feierlichkeiten hat die kultige Kindermarke nun bekannt gegeben, dass sie zu diesem Anlass einige Hollywood-Stars mitbringt.

Das Power-Paar Orlando Bloom und Katy Perry wird an der Show teilnehmen und in der Sonderausgabe zum 20-jährigen Jubiläum zwei neue Charaktere sprechen. Bloom wird Mr. Raccoon seine Stimme leihen, während Perry Ms. Leopard seine Stimme leihen wird.

In dem Special sollen sich die Charaktere beeilen müssen, um sich auf eine Hochzeitsfeier an nur einem Tag vorzubereiten, wobei die Episode irgendwann im Frühjahr 2024 debütieren soll. Angesichts der anhaltenden Streiks der SAG-AFTRA haben die sozialen Kanäle von Peppa Pig dafür gesorgt, dass alle Casting-Entscheidungen und Sprachaufnahmen abgeschlossen waren, bevor die Streiks in Kraft traten.