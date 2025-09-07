Orlando Bloom über Legolas: "Ich würde es hassen, wenn jemand anderes ihn spielen würde"

HQ

Mit einer langen Karriere und mehreren großen Rollen auf dem Buckel, ist es immer noch Legolas in den "Herr der Ringe"-Filmen, für den Orlando Bloom am besten in Erinnerung bleibt. Und vielleicht besteht die Möglichkeit, dass wir ihn im kommenden Film "Die Jagd auf Gollum", der derzeit 2027 in die Kinos kommen soll, wieder mit dem Bogen in die Hand nehmen.

Regie führt Andy Serkis, der natürlich auch seine Rolle als Gollum wieder aufnehmen wird – die Figur, die einen Großteil seiner Karriere geprägt hat. Das Projekt wird außerdem von Peter Jackson, Fran Walsh und Philippa Boyens unterstützt, was die Hoffnung nährt, dass ein Großteil des "ursprünglichen Stipendiums" zurückkehren könnte.

Als er kürzlich nach einem möglichen Comeback als Legolas gefragt wurde, sagte Bloom liebevoll: "Es ist so eine erstaunliche Rolle", obwohl er zugab, dass er keinen Anruf von Serkis oder dem Team erhalten hat. Er scherzte sogar darüber, dass das Alter ihn eingeholt habe, und sagte, dass "ein bisschen Computermagie" das immer beheben könne.

Und während Bloom selbst noch nicht angesprochen wurde, deutete Sir Ian McKellen kürzlich an, dass sowohl Gandalf als auch Frodo im Drehbuch enthalten sind. Ob jemand anderes als McKellen und Elijah Wood diese ikonischen Rollen verkörpern wird, bleibt abzuwarten. Bloom fasste seine Gefühle mit einem einfachen Satz zusammen: "Ich würde es hassen, wenn jemand anderes Legolas spielen würde."