Orlando Bloom hofft auf ein Wiedersehen mit der kompletten Besetzung im nächsten Pirates-Film

Es ist seit langem bestätigt, dass sich Fluch der Karibik 6 seit mehreren Jahren in der Entwicklung befindet, wobei Produzent Jerry Bruckheimer erneut die Regie des kommenden Films übernehmen wird. Was jedoch noch nicht bestätigt wurde, ist, welche Namen sich der Besetzung anschließen werden - was die Fans fragen lässt, ob wir den berüchtigten Kapitän selbst, Johnny Depp, jemals als Jack Sparrow nach seinem Zerwürfnis mit Disney zurückkehren sehen werden.

Eine Person, die sicherlich auf eine vollständige Wiedervereinigung hofft, ist kein Geringerer als Orlando Bloom, der in der Original-Trilogie mitspielte. Während eines kürzlichen Auftritts auf der Fan Expo Chicago wurde Bloom gefragt, was seiner Meinung nach nötig ist, um die Fans wieder für das Franchise zu gewinnen. Seine Antwort war einfach.

"Alles steckt im Schreiben, oder? Alles steht auf der Seite, und ich denke, es gibt definitiv, ich bin sicher, dass es einen Weg gibt, etwas zu schaffen."

Er fügte hinzu:

"Ich persönlich würde mich freuen, wenn alle wieder dabei wären. Ich denke, der Weg, um in diesem Spiel zu gewinnen, besteht darin, alle zurückzuholen. Wenn sie können und wenn alle zurückgehen wollten."

Bruckheimer selbst hat zuvor die Hoffnung geäußert, Depp als geliebten Kapitän zurückkehren zu sehen, obwohl bisher nichts bestätigt wurde. Was wir wissen, ist, dass Bloom seine Flagge an den Mast genagelt hat. Im Moment können wir nur die Daumen drücken und hoffen, dass die Black Pearl wieder mit ihrer legendären Crew segelt.

Glaubst du, dass Johnny Depp jemals als Captain Jack Sparrow zurückkehren wird?