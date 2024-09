Orlando Bloom äußert Wunsch, erneut als Legolas aufzutreten

HQ

Die Welt von Mittelerde erwacht wieder zum Leben. The Lord of the Rings erobert die Welt erneut im Sturm, mit einer zweiten Staffel der Big-Budget-TV-Serie von Prime Video, einem Anime-Film, der für diesen Dezember geplant ist, und einem neuen Kino-Live-Action-Angebot in naher Zukunft, das The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum heißen wird. Wir wissen zwar, dass dieser Film unter der Regie geführt wird und Andy Serkis als Gollum spielen wird, aber wird auch ein Mitglied der Besetzung der Originaltrilogie für den Film zurückkehren?

In einem Interview mit Variety diese Woche wurde Orlando Bloom gefragt, ob es Interesse daran gebe, in einer zukünftigen Produktion als Legolas zurückzukehren, worauf er antwortete:

"Oh Mann, diese Dinger sind unglaublich. ja. Ich weiß nicht, wie sie das machen würden. Ich denke, mit KI kann man heutzutage alles machen. Aber wenn Pete [Peter Jackson] sagt, springe, frage ich: 'Wie hoch?' Ich meine, er hat meine ganze Karriere begonnen."

Die neue Filmreihe soll 2026 in die Kinos kommen. Es ist noch nicht bestätigt, ob Legolas darin oder in einer zukünftigen Produktion zurückkehren wird, aber wir drücken ihm die Daumen, dass er zurückkehren wird.

Hoffst du auch, den bogenschwingenden Elfen wiederzusehen?