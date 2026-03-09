Orks scheinen so gut wie bestätigt als die großen Bösewichte von Warhammer 11. Edition zu sein, da ein neuer Warboss enthüllt wird

HQ

Räuspern Sie sich und machen Sie sich bereit, Ihr Auto mit einem roten Streifen zu lackieren, damit es schneller zu Ihrer örtlichen Warhammer-Werkstatt fährt, denn es scheint, als würden wir in der 11. Edition grün fahren. Ein großes WAAAAGH kommt auf uns zu, oder zumindest der Anführer eines davon, denn Warhammer hat einen neuen Warboss für die Orks vorgestellt, die auf uns zukommen.

Dies folgt auf ein Leck im Internet, das einen ziemlich offiziell aussehenden Boss zeigte, mit der neuen Leader-Miniatur darin. Dieser anpassbare Anführer verfügt über eine Auswahl an Kopf-, Waffen- und Rüstungsoptionen, komplett mit ein paar Kumpeln, die er mit einem Angriffs-Squig und Munitionsgrot in den Kampf bringt.

Allein ist dieser Mini unglaublich cool. Aber da Gerüchte über die Enthüllung der 11. Edition kursieren, fragen wir uns, ob sie Teil von etwas Größerem sein wird. Man braucht schließlich einen Anführer für eine Armee, und wären ein paar glänzende neue Ork-Modelle nicht perfekt geeignet, um diesem glänzenden neuen Warboss zu folgen? Wir erwarten heute weitere Nachrichten, also haltet die Augen offen.

Warhammer Community

