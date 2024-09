Orks müssen sterben! Deathtrap wurde "auf vier Spieler ausbalanciert und für Solo abgelehnt"

HQ

Jeder, der bereits ein Orcs Must Die!-Spiel gespielt hat, kennt das kooperative Element der Serie, das jedoch immer deutlich einfacher war als die Solo-Erfahrung. Dies wird bei dem kommenden Orcs Must Die! Deathtrap nicht der Fall sein.

Im Gespräch mit dem Spieledirektor Kyle Snyder erzählte er uns, wie das Spiel so entwickelt wurde, dass es in erster Linie kooperative Aktionen unterstützt und anschließend für die Einzelspieler angepasst wurde.

"Weißt du, ironischerweise waren die vorherigen Spiele auf den Einzelspielermodus ausgelegt und konzentriert, und dann war der Koop-Modus nur als Option da, und das bedeutet, dass der Koop-Modus einfach einfacher ist. Es wurde nicht viel getan, um den Koop-Modus herausfordernder und schwieriger zu machen, so dass man das so interpretieren konnte: "Oh, das ist auf Koop ausgelegt", ohne dass die Leute wirklich wussten, dass das nicht wirklich der Fall war.

"Was wir hier also gemacht haben, ist, es mit vier Spielern auszubalancieren und es dann auf viele verschiedene Arten für Solo abzulehnen. Es gibt also nicht nur Unterschiede in Gesundheit und Schaden bei den Gegnern, wir stellen nicht nur sicher, dass diese Kriegsmagier alle als Solohelden spielbar sind, sondern es gibt auch andere Unterschiede, die wir jetzt hinzugefügt haben... Wenn du vorher Orks gespielt hast, hattest du nicht immer eine unbegrenzte Pause zwischen jeder einzelnen Welle, oder? Wenn man also alleine spielt, musste man viel mehr herumlaufen und sich schnell merken, was man tun sollte. Das ist nicht mehr der Fall: Du hast so viel Zeit, um Strategien zu entwickeln, wie du brauchst, und du kannst die Welle starten, wann immer du willst, und wir ändern auch das Tempo, wie die Feinde auf dich zukommen.

"Wenn du also alleine spielst, weißt du, dass du nicht an vier Orten gleichzeitig sein musst, um es zu schaffen, denn wir haben sie so abgestimmt, dass du dich bequemer auf der Karte bewegen kannst, während du Orks abschlachtest."

Schaut euch das vollständige Interview unten an, um zu erfahren, wie Unreal Engine 5 es dem Team ermöglicht, seine kreative Vision für die Serie umzusetzen und warum Fallen jetzt wichtiger denn je sind.