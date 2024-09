Orks müssen sterben! Deathtrap Vorschau: Eine echte Evolution für die Ork-Tötungsserie

HQ

In den kommenden Tagen wird Warhammer 40,000: Space Marine 2 debütieren und vollständig erscheinen. In diesem mit Spannung erwarteten Spiel geht es darum, als mächtiger Held Horden von außerirdischen Monstern zu töten, und du fragst dich vielleicht, was das alles mit Orcs Must Die! zu tun hat? Nun, für alle, die noch nie ein Spiel in dieser langjährigen Serie gespielt haben, ist Orcs Must Die! eine sehr ähnliche Prämisse, in der eine Gruppe von Spielern (oder ein Einzelspieler) Horden von Orks mit verschiedenen Fallen und anderen baubaren Alternativen bekämpfen muss, um ein Kernziel zu schützen. Es ist im Wesentlichen Space Marine ohne das grimmige Blut.

Während es Orcs Must Die! schon eine ganze Weile gibt, werden wir im Jahr 2025 eine neue Folge bekommen, die auch als richtiges Update des Formats dient. Es wird auf Unreal Engine 5 aufbauen und wurde so ausbalanciert, dass es kooperativ ausgerichtet ist, mit Online-Koop, der jetzt vollständig unterstützt wird, und einer ganz neuen Reihe mächtiger Helden, die es zu meistern und zu nutzen gilt. Im Kern ist es immer noch sehr viel Orcs Must Die!, aber dieses kommende Spiel fühlt sich auch wie eine 2.0 an, eine echte Evolution und ein Schritt nach vorne und ein Grund für die Spieler, sich in diesen unterhaltsamen und leichten kampforientierten Titel zu verlieben. Also, nachdem all dieses Geschwätz aus dem Weg geräumt ist, kommen wir zur Sache und tauchen in unsere Zeit mit Orcs Must Die! Deathtrap ein.

HQ

Zunächst einmal hatte ich nur eine kurze Zeitspanne mit dem Spiel, aber das war genug Zeit, um mich hinzusetzen und etwa 20 Minuten lang zu spielen. Ich schlüpfte in die Rolle des Armbrustschwingers War Mage und hatte die Chance, mich mit seinem Trefferscan-Ziel durch die Horden von Orks zu kämpfen, die auf mich zukamen, während mein Kollege Rafa mit seinem Kriegshammer an die Front ging und ein paar Robot Entertainment -Entwickler die Gleichung ergänzten und unsere Flanken schützten. Das eigentliche Schießen, die Bewegungen und der Kampf fühlten sich unglaublich flüssig und reaktionsschnell an, fast so, als würde ich einen wirklich ausgefeilten Helden-Shooter spielen, so dass es nie ein Problem war, die Ork-Massen abzuschießen und Nachzügler auszuschalten, die die Fallen nicht erledigen konnten.

Werbung:

Apropos Fallen und die Baureihe: Die wichtigste Änderung im Vergleich zu früheren Orcs Must Die! Spielen besteht darin, dass der Bau von Barrikaden keine Ressourcen mehr kostet. Das hat einige Auswirkungen. Zunächst einmal hat jeder Spieler nur eine festgelegte Anzahl von Barrikaden, die er platzieren kann, was bedeutet, dass die strategische Platzierung wichtiger wird, um das Beste aus dem Nutzen herauszuholen. Du wirst sie immer noch verwenden wollen, um Wege und Wege zu blockieren, die die Orks benutzen wollen, aber jetzt kannst du nur noch ein paar Wege blockieren, da du einfach nicht die Barrikaden hast, die du für viel anderes tun musst. Das bedeutet auch, dass du mehr Ressourcen für Fallen ausgeben kannst, und das ist wichtig, da Fallen die effektivste Methode sind, um Orks zu eliminieren. Es gibt hier eine Menge Optionen, von denen einige darauf ausgelegt sind, Schaden zu verursachen, und andere, um Orks zu verlangsamen, und das Wichtigste, was man beachten sollte, ist, dass man sie auf dem Boden, an Wänden, an der Decke, fast überall platzieren kann, und man kann sie immer wieder ablegen, vorausgesetzt, man hat die Ressourcen, die man ausgeben kann, um sie zu kaufen. Durch die Kombination von Fallen mit Barrikaden kannst du sogar fantastische Kill-Zones entwerfen, in denen Orks im Grunde keine Überlebenschance haben, während sie auf ihrem vorgegebenen Weg in Richtung des Ziels weitergehen, das du verteidigst.

Klingt einfach genug, oder? Um die Sache interessant zu halten, hat sich Robot Entertainment ein paar Schraubenschlüssel ausgedacht, die es in die Arbeit werfen wird. Seien es Orks-Typen, die in der Lage sind, Barrikaden zu ignorieren und über sie zu reisen, zusätzliche Spawn-Türen, die deine Fallen und Barrikadenplatzierungen vollständig vermeiden, oder zähe, bossähnliche Gegner, bei denen das Team zusammenkommen muss, um sie zu besiegen. Du musst dich ständig anpassen und anpassen, um die bevorstehende Herausforderung zu meistern, die immer anspruchsvoller wird, wenn immer größere Horden von Orks hereinströmen.

Werbung:

Während Deathtrap alleine spielbar ist, ist es klar, dass das Spiel hervorragend ist, wenn es kooperativ gespielt wird. In der Lage zu sein, die Talente der verschiedenen War Mages zu kombinieren und als kollaborative Einheit zusammenzuarbeiten, um einen strategischen Plan zur Platzierung von Fallen zu erstellen, ist das Spiel am besten. Ich möchte hinzufügen, dass es noch mehr zu tun gibt, aber aufgrund der schnellen und kurzen Natur dieser Vorschau habe ich nicht viel von diesen Systemen bekommen. Während man also ein wirkungsvolleres Wirtschaftssystem, Fortschritte für die verschiedenen Charaktere und sogar Möglichkeiten erwarten kann, jedes Level mit effektiven Herausforderungskarten aufzupeppen, war das meiste von dem, was ich erlebt habe, auf das zugeschnitten, was ich am wichtigsten finde: das Töten von Orks. Viele Orks.

Und wenn dies die Metrik ist, die Sie für ein Orcs Must Die! -Spiel am meisten schätzen, dann kann ich Ihnen ohne den Schatten eines Zweifels sagen, dass Deathtrap erfolgreich ist. Dieses Spiel fühlt sich erfüllend an und macht Spaß, und dank der Wirkung von UE5 sieht es absolut atemberaubend aus und spielt sich wie ein Charme. Ich freue mich darauf, dass das Jahr 2025 anbricht, damit ich das Spiel in einer größeren und freieren Art und Weise testen und erleben kann.