Orks müssen sterben! 3 ist das Freebie für den Epic Games Store in der nächsten Woche

Eine neue Woche, ein weiteres aufregendes Werbegeschenk im Epic Games Store!

Diesmal müssen Orks sterben! 3 ist vom 2. bis 9. Mai zu gewinnen. In diesem Action-Tower-Defensivtitel, der früher exklusiv auf Google Stadia erhältlich war, müssen die Spieler Horden von Orks mit einem riesigen Arsenal an Fallen und Waffen abwehren. Das Spiel führte Kriegsszenarien in die Serie ein, in denen die Spieler gegen einige der größten Ork-Armeen antreten mussten.

Bevor der 2. Mai vor der Tür steht, solltet ihr euch aber auch INDUSTRIA und Lisa: Definitive Edition holen, bevor es zu spät ist.