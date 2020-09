Origins-Update erreicht diese Woche Horizont von No Man's Sky

Die Entwickler von Hello Games deuten ein neues Update für No Man's Sky an, dass in dieser Woche auf die Live-Server des Spiels gespielt wird. Was in diesem "Origins"-Kapitel konkret auf uns wartet, das wissen wir noch nicht, doch Spieler sollen wohl nicht mit der umfangreichsten Erweiterung rechnen, die bislang veröffentlicht wurde. Stattdessen werden diese Änderungen etwas viel Größeres einleiten, beschreiben die Entwickler. Mehr Informationen über die nächsten Schritte in der Welt der Raumfahrt werden im Laufe der Woche mitgeteilt, sobald Origins startet. Wir sind gespannt, womit die Astronauten in Zukunft beschäftigt sind, denn der Titel des Updates gibt ja bereits eine grobe Richtung vor.

You're watching Werben