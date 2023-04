Original-Stitch-Synchronsprecher in Gesprächen, um seine Rolle im Live-Action-Remake zu wiederholen

Während es eine massive Menge an Kritik und Gegenreaktionen rund um das Live-Action-Remake von Lilo & Stitch gegeben hat (was heutzutage bei jedem Live-Action-Remake von Disney der Fall zu sein scheint), werden Fans der Animationsfilme und TV-Shows froh sein zu wissen, dass mindestens ein Mitglied der Originalbesetzung zurückzukehren scheint.

Der Hollywood Reporter hat erklärt, dass Chris Sanders - die Person, die den Film von 2002 sowohl mitgeschrieben als auch inszeniert hat und darin als Stimme hinter dem liebenswerten Außerirdischen Stitch mitspielte - in "letzten Verhandlungen" ist, um seine Rolle in diesem Live-Action-Remake zu wiederholen.

Wenn man bedenkt, dass Stitch wahrscheinlich CGI im Film sein wird, scheint es angemessen, die Person zurückzubringen, die dazu beigetragen hat, den Charakter in dieser neuen Version des Franchise so ikonisch und beliebt zu machen, etwas, das selbst The Super Mario Bros. Movie beschlossen hat, nicht zu erforschen, als Chris Pratt als Mario und nicht der langjährige Mario-Synchronsprecher Charles Martinet besetzt wurde.

Freut Sie sich das mehr auf die Live-Action Lilo & Stitch?