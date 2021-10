Original-Soundtrack von Last Day of June dreht bald auf Schallplatte auf

HQ

Ende letzter Woche haben wir erfahren, dass der Komponist Steven Wilson mit dem Hersteller Music On Vinyl zusammenarbeiten wird, um den Game-Soundtrack des emotionalen Adventures Last Day of June in drei verschiedenen Vinyl-Editionen zu veröffentlichen. Ihr könnt die 180g-schwere Platte aus Wachs in herbstlichem Gelb, halbtransparentem Blau oder als schwarze Disc kaufen. Ab dem 19. November wird geliefert, Vorbestellungen sind zum Preis von etwa 27 Euro auf Burning Shed möglich. Leider ist mittlerweile nur noch die schwarze Variante erhältlich. Anne hat den Soundtrack von Last Day of June in ihrer Kritik ebenfalls positiv hervorgehoben.