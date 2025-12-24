Originale Pokémon-Designs sind in der neuen Uniqlo-Kollaboration zu sehen, um den 30. Geburtstag der Reihe zu feiern

HQ

Pokémon und die japanische Bekleidungsmarke Uniqlo hatten im Laufe der Jahre mehrere Kooperationen, aber eine kommende T-Shirt-Linie für 2026 hat massenhaft die Aufmerksamkeit der Fans auf sich gezogen, da sie den 30. Geburtstag der Taschenmonster mit einigen der ursprünglichen Kreaturen feiern will.

Auf Uniqlos Seite gibt es eine Kollektion für Erwachsene und Kinder, größtenteils mit denselben Designs, obwohl man den Bauch einatmen muss, wenn man das Mewtu- oder Eeveelution-T-Shirt tragen möchte. Außerdem scheinen die erwachsenen Tiere nur langweilige Farben wie Weiß, Schwarz und Graublau zu bekommen. Kein cooles rotes Glurak-T-Shirt für mich, schätze ich.

Diese Shirts sollen Ende März nächsten Jahres ankommen und werden wahrscheinlich schnell ausverkauft sein, wie es heutzutage bei den meisten Pokémon-Merch der Fall ist. Da sie technisch gesehen keine limitierte Edition sind, erwarten wir nicht, dass sie für Scalpers ein großes Angebot sein werden, aber diese Kollaborationen laufen nicht ewig.

Werbung: