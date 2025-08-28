Original-Harry-Potter-Regisseur bei HBO-Serie: "Was ist der Sinn?"

HQ

Während es viele Harry-Potter-Fans gibt, die sich auf die HBO Max-Nacherzählung der ursprünglichen Buchreihe freuen, gibt es auch diejenigen, die sich am Kopf kratzen und sich fragen, warum wir noch einen Blick auf die Zauberwelt werfen müssen, wenn die Originalfilme immer noch Bestand haben. Der Regisseur der ersten beiden Harry-Potter-Filme, Chris Columbus, gehört sicherlich in das letztere Lager.

Im Podcast "The Rest is Entertainment " äußerte sich Columbus über die kommende Serie. Er erwähnte zwar, dass er nicht viel aufgepasst hat und zu diesem Zeitpunkt ziemlich "draußen" ist, aber er ist auch ziemlich perplex über die ganze Sache.

"Ich sehe diese Fotos... und er trägt genau das gleiche Kostüm, das wir für Hagrid entworfen haben. Ein Teil von mir dachte: Was ist der Sinn?", sagte Columbus.

Die Harry-Potter-HBO-Serie wird laut HBO tiefer in die Geschichten der Bücher eintauchen und sie genauer darstellen, aber das hält einige Fans nicht davon ab, Bedenken zu haben, dass wir die gleiche Geschichte tatsächlich zweimal in zwanzig Jahren sehen.

Wie stehen Sie zur Harry-Potter-Debatte?