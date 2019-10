Origin: Schaltet EA PC-Spiele für Steam frei?

Wer Spiele von Electronic Arts auf dem PC genießen will, muss sich zwangsläufig mit Origin beschäftigen, da der Publisher seine Games nur über die eigene Plattform vertreibt. Das könnte sich bald vielleicht ändern, da der Twitter-Benutzer RobotBrush in der Test-App von Origin Dateien gefunden hat, die von Steam benötigt werden. Das muss aber nicht heißen, dass ihr am Ende um den EA-Client herumkommt, da Ubisoft, Rockstar und Co. die eigenen Games-Dienste ja ebenfalls vor ihre respektiven Steam-Spiele schalten, wodurch die Software im Hintergrund mitläuft.

Auf jeden Fall deuten diese Daten darauf hin, dass EA aus irgendeinem Grund die Steam-Integration testet. Der Twitter-Nutzer TheNerdMag konnte bereits den Steam-Datenbankeintrag zu Saboteur entdecken, der letzte Woche erstellt wurde. Dragon Age II wurde ebenfalls vor kurzem mit einem solchen Steam-Paket aktualisiert, vielleicht sind diese Aktivitäten ja wirklich die Vorboten einer möglichen Öffnung des Origin-Stores.