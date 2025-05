Ori-Studio in der Krise: No Rest For The Wicked könnte ihr letztes Spiel sein

HQ

Moon Studios, vor allem bekannt für die gefeierten Ori-Spiele, steht vor einer Finanzkrise, und wenn sich die Situation nicht bald bessert, könnte ihr ARPG No Rest For the Wicked sehr wohl ihr letztes sein. Das Spiel, das ihr erster Titel als unabhängiges Studio war, wurde von den Fans positiv aufgenommen, erreichte aber nicht die notwendigen Verkaufszahlen. Laut Studiochef Thomas Mahler war dies vor allem auf das Review-Bombing zurückzuführen.

Dies hat den Moon Studios erhebliche finanzielle Schwierigkeiten bereitet, und Mahler hat seine tiefe Besorgnis über die Zukunft des Studios zum Ausdruck gebracht. In einem Forenbeitrag schrieb er:

"Ich glaube, die Leute denken, dass ich einen Scherz mache, wenn ich nach positiven Kritiken frage, denn in den Köpfen der Leute gibt es immer einen großen Verlag im Hintergrund, der die Kosten übernimmt...

Leute, wenn ihr hier schreibt und Wicked genießt und euch auf zukünftige Updates freut, aber keine positive Rezension hinterlassen habt, ist es durchaus möglich, dass wir in ein paar Monaten nicht mehr da sein werden, um irgendetwas zu tun, nur weil wir mit Rezensionen bombardiert wurden, was dazu führt, dass die Leute das Spiel nicht kaufen. Das bedeutet, dass wir kein Geld verdienen und schließen müssen.

Ich würde nicht fragen, ob unser Geschäft nicht davon abhängig wäre. Ich schreibe auch nie Rezensionen zu irgendetwas, aber wenn du sehen willst, dass wir Wicked tatsächlich fertigstellen, ist es nachteilig, dass wir diese Kritik wieder nach oben bringen."

Kurz gesagt, er bittet uns, No Rest For the Wicked zu unterstützen, indem wir es entweder kaufen oder eine positive Rezension hinterlassen. Wenn das Geld nicht hereinkommt – und wenn Moon Studios keinen Publisher findet, der bereit ist, sie zu übernehmen – könnte das Spiel vorbei sein.

