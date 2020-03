Ori and the Will of the Wisps träumt im März im Xbox Game Pass

You watching Werben

Microsoft hat am gestrigen Abend die Spiele genannt, die in den ersten beiden Märzwochen zum Xbox Game Pass hinzugefügt werden. Es ist nicht überraschend, dass Ori and the Will of the Wisps von Moon Studios die Schlagzeilen bestimmen, da uns der Plattformer am 11. März erreicht. Für Konsolenspieler wird neben NBA 2K20 noch Train Sim World 2020 bereitstehen (beide sind ab sofort verfügbar), ansonsten steht für die nächste Woche noch ein bunter Spaß namens Pikuniku (12. März) an.

Mit dem aktiven Xbox-Game-Pass-Abonnement dürft ihr übrigens am Wochenende vom 13. bis 15. März die Beta von Bleeding Edge ausprobieren und Microsoft erinnert daran, dass State of Decay 2 ebenfalls zu diesem Datum mit dem Update "Juggernaut Edition" versehen wird, das Abonnenten ebenfalls spielen könnten. In der zweiten Monatshälfte wird es neue Spiele geben, die das Gaming-Abo erweitern.

PC-Spieler dürfen ja ebenfalls auf den Xbox Game Pass zugreifen, allerdings gibt es dahingehend einige kleine Änderungen. Microsoft bietet zwei PC-Spiele an und entfernt dafür NBA 2K20:

Wir sollten auch nicht vergessen, dass Halo: Combat Evolved Anniversary gestern in den Dienst aufgenommen wurde und dass auch auf dem PC die Beta von Bleeding Edge gespielt werden darf. Und wenn wir schon mal dabei sind: Es gibt auch einige Titel, die den Dienst in Kürze wieder verlassen müssen.