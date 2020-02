Ori and the Will of the Wisps soll viel größer werden als sein Vorgänger

Eines der am meisten erwarteten Spiele des Frühlings wird Ori and the Will of the Wisps sein, das uns schon am 11. März auf Xbox One und PC erreicht. Der narrative 2D-Plattformer hat mehrere Verzögerungen erfahren, doch vor kurzem wurde die Presse ein letztes Mal eingeladen, um die fast fertige Spielversion auszuprobieren, bevor das Game veröffentlicht wird. Bei dieser Gelegenheit konnten sich verschiedene Medien einen Eindruck der Arbeit von Moon Studios großer Produktion machen.

In einem Interview mit der Daily Star enthüllte Daniel Smith, Senior Producer bei Xbox Games Studios, dass sie den Umfang des Spiels drastisch erweitert haben, was vor allem im Post-Credit-Spiel bemerkbar sein soll. Smith erwähnte ausdrücklich, dass Ori and the Will of the Wisps dreimal größer ist, als sein Vorgänger (und der war schon nicht gerade überschaubar):

"Viele Leute haben Blind Forest in ungefähr acht Stunden abgeschlossen und dachten, dass es eine positive Erfahrung war. Aber unsere Community sagte uns, dass es nicht viel Grund zum Zurückkehren gab, nachdem sie den Titel abgeschlossen hatten. Sie wollten mehr, also haben wir uns das zu Herzen genommen - dieses Spiel ist dreimal so groß [und]umfangreich, wie Blind Forest", schließt Smith. Den neuesten Trailer zum Spiel seht ihr unten.