Ori and the Will of the Wisps scheint nicht zur Switch zu kommen

Dass Cuphead und Ori and the Blind Forest - offizielle Microsoft-Spiele - mittlerweile auf der Nintendo Switch laufen, ist eine tolle Sache, die manch einen zu der Frage führt, ob das Unternehmen diese Initiative nicht fortsetzen möchte. Oris Fortsetzung beispielsweise, Ori and the Will of the Wisps, würde sich doch anbieten, meint ihr nicht auch? In einem Interview mit MCV sagte der Xbox-Marketingmanager Aaron Greenberg, dass Moon Studios das Original zwar für die Nintendo Switch veröffentlichen werde, er darin jedoch keine Garantie sehe, dass in Zukunft mehr Xbox-exklusive Produktionen auf anderen Plattformen erscheinen:

"Ori wird von Moon Studios gebaut, einem unabhängigen, externen Studio. Sie kamen zu uns mit dem Wunsch, das Original von Ori zur Switch zu bringen. Wir dachten, dass das sinnvoll ist und freuen uns, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um das zu ermöglichen. Wir verstehen ihren Wunsch, dieses Spiel zur Switch zu bringen und in diesem speziellen Fall haben wir sie gerne unterstützt. Und wir denken, dass es für das ursprüngliche Ori Sinn macht. Ori and the Will of the Wisps ist [jedoch] exklusiv auf Xbox One und auf dem PC [geplant]. Wir werden uns darauf konzentrieren, Spiele für unsere Plattformen zu entwickeln und wir haben nicht vor, unsere exklusiven Erstanbieter-Spiele auf andere Konsolen auszudehnen."

Vielleicht dauert es einfach ein bisschen, bis sich Nintendo umentscheidet. Was glaubt ihr?