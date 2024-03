Ori and the Blind Forest und Will of the Wisps verkauften sich rund 10 Millionen Mal

HQ

Im Jahr 2015 lernten wir den Entwickler Moon Studios kennen, der zusammen mit Microsoft seinen Debüttitel Ori and the Blind Forest veröffentlichte, ein von Metroidvania inspiriertes Abenteuer, das für seine schöne Geschichte und erstklassige Präsentation hoch gelobt wurde. Das Studio beeindruckte weiterhin mit der Veröffentlichung von Ori and the Will of the Wisps fünf Jahre später.

Seitdem sind die Spiele auch auf der Switch erschienen, und beide waren ziemlich große Verkaufsschlager, aber da sie auch im Game Pass veröffentlicht wurden, könnte man vermuten, dass viele Leute sie über den Abo-Service gespielt haben, anstatt sie tatsächlich zu kaufen.

Aber... Es gibt sicherlich viele, die die schönen Abenteuer dank Game Pass genossen haben, aber sie haben sich auch phänomenal verkauft, und am Wochenende verriet Gründer und CEO Thomas Mahler via X, dass das Duo jetzt bei rund 10 Millionen verkauften Spielen steht. Und wir denken, dass das natürlich sehr verdient ist, und erinnern euch alle, die es noch nicht gespielt haben, daran, Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps zu spielen.

Sie können uns später danken.