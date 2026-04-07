Ordnung der Monte-Carlo Masters am Dienstag: Zeit für Alcaraz und Sinners Debüt heute

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Die Tennis-Sandsaison ist jetzt in vollem Gange mit den Monte-Carlo Masters, dem ersten von drei ATP Masters 1000-Turnieren in diesem Frühjahr vor Roland Garros. Die Runde der letzten 64 begann am Sonntag, und die erste Runde der 32 Spiele findet heute am Dienstag, den 7. April, statt, wobei das Highlight das Debüt von Carlos Alcaraz ist, der gezwungen ist, seinen Titel zu verteidigen, um den Weltranglisten-1-Titel zu verteidigen, mit Jannik Sinner dicht auf den Fersen, der ebenfalls heute spielt.

Jannik Sinner wird der erste sein, der nicht früher als 12:10 Uhr MESZ gegen Ugo Humbert spielt, der von seinem "Sunshine Double" in Miami und Indian Wells stark kommt. Alcaraz wird dann spätestens um 13:20 Uhr MESZ gegen Sebastián Báez debütieren.

Monte-Carlo Masters Runde der 32 am 7. April



Ugo Humbert: 12:10 MESZ, 11:10 BST



Carlos Alcaraz gegen Sebastián Báez: 13:20 MESZ, 12:20 BST



Cameron Norrie gegen Alex de Miñaur: 14:30 MESZ, 13:30 BST



Gael Monfils gegen Alexander Bublik: 14:30 MESZ, 13:30 BST



Runde der letzten 64 am 7. April



Hubert Hurkacz gegen Luciano Darderi: 11:00 MESZ, 12:00 BST



Tomás Martín Etcheverry gegen Grigor Dimitrov: 11:00 MESZ, 12:00 BST



Roberto Bautista gegen Matteo Berrettini: 11:00 MESZ, 12:00 BST



Terencet Atmane gegen Ethan Quinn: 12:10 Uhr MESZ, 11:00 Uhr GMT



Jakub Mensik gegen Fábián Marozsán: 12:10 MESZ, 11:00 GMT



Marin Cilic gegen Alexander Schewtschenko: 12:30 MESZ, 11:30 BST



Alexei Popyrin vs. Casper Ruud: 13:20 MESZ, 12:20 BST



Corentin Moutet gegen Alexandre Muller: 13:20 CEST, 12:20 BST



Die restlichen Runde der letzten 32 beim Monte-Carlo Masters findet morgen statt, darunter Alexander Zverev gegen Cristian Garín, Lorenzo Musetti gegen Valentin Vacherot und Joao Fonseca gegen Arthur Rinderknech.