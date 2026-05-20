Order of the Sinking Star werden drei Endspiele für die Spieler haben, die sie entdecken können

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Mit mehr als 1000 Rätseln, die Spieler in Order of the Sinking Star lösen müssen, wusste der Indie-Spielveteran Jonathan Blow, dass es ein Problem geben könnte, wenn alle alles lösen müssen, damit der Abspann läuft. Daher hat das Spiel mehrere "Enden", mit denen man zufrieden sein kann, wenn man genug von magischen Rätseln hat.

"Als wir merkten, dass das Spiel anfing, groß zu werden, kam dieses Problem auf. Man kann nicht erwarten, dass alle sich auf dieses riesige Spiel festlegen; Es gibt so etwas wie einfach eine befriedigende Zeit beim Spielen eines einigermaßen großen Spiels, und deshalb haben wir das Spiel so strukturiert, dass wir das möglichst gut annehmen können", erklärte Blow in einem kürzlichen Interview mit uns.

"Es gibt drei Endspiele, im Grunde sind sie alle gute Endspiele, also ist es nicht so, dass man ein schlechtes bekommt und dann härter arbeiten muss, um ein gutes zu bekommen... Es gibt ein erstes Endgame, bei dem man, sobald man dort angekommen ist, sich einigermaßen zufrieden fühlen kann, das Spiel abgeschlossen zu haben, aber für Leute, die mehr spielen wollen, tiefgraben und weitergehen wollen, lassen wir einen Weg offen, das zu tun und den Rest des Spiels zu finden", fuhr er fort.

Bei Blow bestand der Trick darin, sicherzustellen, dass sich die Spieler nicht ausgeschlossen fühlen, falls sie das Spiel nach dem ersten Ende nicht fortsetzen wollten, und gleichzeitig sicherzustellen, dass es genug Grund gab, damit andere Spieler weiterhin Rätsel lösen, wenn sie noch nicht bereit waren, Order of the Sinking Star hinter sich zu lassen.

"Es reicht nicht, nur die Enden einzufügen, aber man muss das Gefühl haben, das Spiel wirklich vom ersten Ende aus beendet zu haben, und nicht denken: 'Oh, wir haben dich einfach gewinnen lassen, nachdem du einen Teil der Rätsel gespielt hast.' Weil das weniger befriedigend ist, besteht ein Teil des Tricks darin, den erweiterten Teil des Spiels irgendwie versteckt zu halten, damit man nicht das Gefühl hat, es spielen zu müssen, bis man dort ist", sagte er.

Da Order of the Sinking Star später in diesem Jahr erscheinen soll, müssen wir noch etwas abwarten, um selbst zu sehen, ob alle Enden des Spiels zufriedenstellend sind, aber es ist klar, dass Blow und sein Team sich Mühe gegeben haben, das Spiel spannend zu machen, egal wo man es aufgibt.