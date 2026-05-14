Order of the Sinking Star kündigt die Switch-2-Version an, die später in diesem Jahr erscheint

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Order of the Sinking Star kommt für die Nintendo Switch 2. Das Fantasy-Puzzle-Adventure-Spiel von Jonathan Blow, Schöpfer von Braid and The Witness, wurde bei den The Game Awards im letzten Jahr angekündigt und gibt uns einen Einblick in das neueste Projekt des legendären Designers mit seinem Team bei Thekla Inc. Damals hat es sich einfach eine Steam-Store-Seite zugelegt, die uns zumindest informiert hat, dass es für den PC kommt.

Jetzt wissen wir, dass es später in diesem Jahr auch für die Nintendo Switch 2 erscheint. Mit mehr als 1000 Rätseln, die wir lösen müssen, scheint Order of the Sinking Star gut zu Nintendos neuer Konsole zu passen, da man das Spiel jederzeit zur Hand nehmen kann, wenn die Inspiration kommt. "Das Spiel ist riesig und hat viele, viele Rätsel, daher ist die Portabilität der Switch 2 hier wirklich schön; man kann es einfach in kurze Phasen spielen oder sich wirklich lange vertiefen." erklärte Jonathan Blow in einer Pressemitteilung.

"Seit der Ankündigung der [Switch 2] freuen wir uns darauf, eines unserer Spiele auf die Plattform zu bringen. Mit den beeindruckenden Funktionen der Switch 2, einschließlich der Sofort-Resume-Funktionen, sind wir überzeugt, dass sie das perfekte Zuhause für dieses innovative Puzzle-Abenteuer des großartigen Teams von Thekla, Inc. macht ", sagte Yoon Im, CEO von Arc Games.

Schau dir unten den neuen Trailer an, der dir einen frischen Überblick über Order of the Sinking Star gibt, und wenn du eine ausführlichere Diskussion über das Spiel möchtest, schau dir unser Gespräch mit Jonathan Blow hier an.