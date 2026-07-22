Order of the Sinking Star bekommt einen neuen Übersichtstrailer, der seine PS5-Veröffentlichung anpläutert

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Als wir Jonathan Blow für Order of the Sinking Star interviewt haben, sagte er, obwohl das Spiel Potenzial für eine Fortsetzung hat, sei er sich nicht sicher, ob er so etwas machen möchte, weil die Entstehung so lange gedauert hat. Nachdem man den neuesten Trailer zu Order of the Sinking Star gesehen hat, ist Blows Standpunkt leicht nachvollziehbar, da sein Puzzlespiel zehn Jahre in Arbeit ist.

Das Spiel soll dieses Jahr endlich für PC, Nintendo Switch 2 und PS5 erscheinen, da der neueste Trailer bestätigt hat, dass der Titel auf Sonys Plattform erscheinen wird. Es gibt noch kein festgelegtes Veröffentlichungsdatum, aber Blow ist zuversichtlich, dass das Spiel später in diesem Jahr erscheinen wird. Mit über 1000 Rätseln, die die Spieler lösen müssen, verschiedenen Welten zum Erkunden und Enden zum Entdecken sieht Order of the Sinking Star wirklich nach einem Spiel aus, in dem wir uns verlieren werden.

Im untenstehenden Trailer führt Blow uns durch viele der Mechaniken, die Order of the Sinking Star definieren, einschließlich der Funktionsweise der Rätsel und Welten. Eine Reihe von Welten wird normalerweise durch eine Schlüsselmechanik definiert. Aber wenn du an einen Punkt kommst, an dem zwei Wege und Welten aufeinandertreffen, musst du vielleicht zwei Mechaniken gleichzeitig jonglieren. Blow verwendet das Beispiel, dass Spiegel in die heldenfokussierten Rätsel einfließen. Schau es dir unten selbst an: