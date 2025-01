HQ

Eine der führenden rundenbasierten Tower-Defense-Videospielserien der letzten Zeit ist Robot Entertainment 's Orcs Must Die! Diese Serie bietet eine familienfreundlichere Möglichkeit, den Nervenkitzel von Serien wie Killing Floor und Call of Duty 's Zombies zu erleben, aber auf eine Weise, bei der ein größerer Schwerpunkt auf Strategie und Falleneinsatz gelegt wird. Lange Zeit wurde diese Serie von diesem Element ihres Aufbaus angetrieben und anerkannt, aber die Entwickler wollen in Orcs Must Die! Deathtrap eine etwas andere Richtung einschlagen, eine Fortsetzung, die sich stärker um die von Spielern gesteuerten War Mage Charaktere dreht. Aber funktioniert das zu Gunsten des Spiels oder nicht? Ich spiele dieses neue Kapitel der Serie seit einer Woche und habe viele Gedanken.

Zunächst einmal kann ich den üblichen erzählerischen Teil einer Rezension aus dem einfachen Grund beschönigen, dass Orcs Must Die! Deathtrap nicht wirklich eine bemerkenswerte Geschichte hat. Es gibt eine Kernprogression, bei der es darum geht, Level und Karten abzuschließen, um eine Chance zu erhalten, Bosse zu besiegen. Aber das ist ehrlich gesagt nebensächlich und kein Bereich, der im Spiel besonders hervorgehoben wird. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass die übersehenen Erzählelemente zu den schwächsten Teilen von Deathtrap gehören, da sie die Welt ein wenig leblos wirken lassen und die Charaktere und Händler, mit denen man spricht, umso weniger wichtig sind. Ein kleines Extra, ein stärkerer Fokus auf diese Front hätte viel dazu beigetragen, Deathtrap ein oder zwei Stufen höher zu legen.

Aber wie auch immer, das Fleisch auf den Knochen dieses Projekts: das eigentliche Gameplay. Die zentrale und vertraute Idee, in ein Level geworfen zu werden und dann eine Reihe von Verteidigungssystemen zu entwerfen, um ein Ziel zu schützen, steht wieder im Vordergrund, und es funktioniert wirklich nahtlos und gut. Du brauchst nicht wirklich viel Erklärung, wie dieses Spiel funktioniert oder was zu tun ist, da es sehr intuitiv und unkompliziert ist, aber dennoch mit viel Tiefe und kreativen Möglichkeiten, die es dem Spieler ermöglichen, dem Spiel seinen eigenen Stempel aufzudrücken. Mit Barricades kannst du den Fluss von Orcs umleiten, um sicherzustellen, dass sie nur aus Richtungen angreifen, die du reichlich verteidigen kannst, und dann kannst du mit einer Sammlung von äußerst einzigartigen und stilisierten Fallen Hunderte dieser wilden Monster besiegen, ohne ins Schwitzen zu geraten. Die größte Herausforderung ergibt sich aus der Position des Ziels, das du beschützt, der Anzahl der Ziele und der Art und Weise, wie du Fallen um es herum platzieren kannst, da einzelne Fallen nur dazu gedacht sind, entweder auf dem Boden, an den Wänden oder an der Decke platziert zu werden. Mit dieser Philosophie im Hinterkopf geht es darum, einen defensiven Plan zu erstellen, der unter Druck nicht zerbricht und der ohne die Beteiligung des Spielers funktioniert, damit er die Karte durchstreifen und Nachzügler und andere Orc Typen besiegen kann, die deine Pläne einfach ignorieren oder umgehen.

Die Fallen gehören wieder einmal zu den größten Stärken von Deathtrap, da sie die Tür zu verschiedenen Arten von Elementarschaden öffnen und den Orcs entweder ernsthafte Verletzungen zufügen oder stattdessen auf eine unterstützendere Art und Weise wirken, indem sie sie betäuben oder verlangsamen, um sie zu leichterer Beute für die anderen Fallen zu machen. Die Art und Weise, wie man die Fallen kombinieren kann, und die Tatsache, dass so ziemlich jede Falle mit jeder anderen Falle im Spiel funktionieren kann, all das macht Deathtrap zu einem wirklich kompetenten und abwechslungsreichen Tower-Defense-Erlebnis, das den Spieler weiterhin kreativ herausfordert, ihn aber auch mit packender Action bei der Stange hält.

Wovon ich weniger überzeugt bin, ist die stärkere Fokussierung auf die War Mages. Während die sechs verfügbaren Optionen vielfältig sind und sehr unterschiedliche Angriffe und Fähigkeiten haben, besteht der beste Teil von Deathtrap nicht darin, über die Karte zu streifen oder sich in die Hack 'n' Slash-Action zu stürzen, indem man kopfüber in eine Horde von Orcs eintaucht, sondern es ist das Warten und Zusehen, wie deine Fallen die Hunderte von Feinden zerreißen, die auf dich zustürmen. Ja, es ist toll, einflussreichere Charaktere zu haben, aber sie sind nicht alle so einflussreich, dass man sich immer mächtig und wirklich unübertroffen fühlt im Vergleich zu den Orcs. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass sich die meisten von ihnen trotz dieser stärkeren Betonung des War Mages immer noch wie ein nachträglicher Einfall anfühlen, der den Fallen folgt, so sehr, dass viele ihrer Fähigkeiten nicht einprägsam sind oder sich für das breitere Erlebnis nicht besonders wichtig anfühlen.

Vielleicht liegt das zum Teil daran, dass mit den Orcs in Deathtrap nicht zu spaßen ist. Sicher, es gibt einfache Gegner, die überhaupt keine Bedrohung darstellen, aber es gibt auch eine riesige Liste anderer Gegner, seien es zähe Riesen Trolls, Luftlandegegner Cyclops Mages, schnelle Kobolds, explosive Grenadiers, frustrierende Skeleton Orcs und über 30 andere Typen. Die Feinde, denen du gegenüberstehst, werden dich nie langweilen, denn auch wenn viele den vorhersehbaren Pfaden folgen, die du für sie vorgezeichnet hast, stellen unzählige andere eine andere, herausforderndere Bedrohung dar, die deine War Mage gegen sie klein aussehen lässt.

Eines meiner Hauptprobleme bezüglich Orcs Must Die! Deathtrap ist jedoch bisher die Schwierigkeit. Nein, ich spreche davon, dass Orcs Mechaniken haben, die zu schwer zu überwinden sind oder etwas, das den fanatischen Soulslike-Fan begeistern würde, ich beziehe mich auf die zunehmende Herausforderung zwischen den Missionen und dass die erste Mission normalerweise ein Kinderspiel ist und die zweite dann oft brutale Modifikatoren hinzufügt, die dein Leben zu einem Albtraum machen. Das kann Korruption sein, die dich daran hindert, Fallen in bestimmten Bereichen zu platzieren, was dich zwingt, an Fronten zu kämpfen, die du nicht verteidigen willst, oder stattdessen die Skalierung der Fallenkosten, was bedeutet, dass jede Falle immens effizient sein muss, wenn du erfolgreich sein willst. Einige der defensiven Startpositionen sind auch rücksichtslos, wobei einige Karten ehrlich gesagt ein Kinderspiel zu verteidigen sind und andere ein Albtraum sind. Es fühlt sich einfach so an, als ob die Balance im Moment ein wenig aus dem Ruder läuft, was wahrscheinlich zum Teil auf den größeren Fokus auf kooperatives Gameplay zurückzuführen ist, da Deathtrap wirklich möchte, dass man sich mit Freunden zusammentut, um die Action zu erleben, was das Solospiel oft deutlich anspruchsvoller macht.

Apropos Karten: Es gibt zwar einige, die man sich derzeit ansehen sollte, aber ich denke, dass sie sich alle im visuellen Stil ein bisschen zu ähnlich sind, eine Kritik, die sich gegen das Spiel als Ganzes richten könnte. Es fühlt sich so an, als hätten Robot Entertainment die Chance gehabt, mit diesem Spiel kreativ ihre Muskeln spielen zu lassen, sind aber stattdessen in ein etwas zu vorhersehbares und vertrautes Setup gefallen, das jede Karte ein wenig zu sicher und standardisiert aussehen lässt. Das soll jedoch nicht heißen, dass Deathtrap kein großartiges Spiel ist, denn grafisch bedeutet die Verwendung von Unreal Engine 5, dass dieses Spiel atemberaubend ist und sich wie ein Traum spielt, mit nur gelegentlichen Einbrüchen der Bildrate, wenn zu viele Orcs auf einmal auf dem Bildschirm erscheinen. Ich denke zwar, dass der Art Direction ein bisschen der charakteristische Twist fehlt, aber visuell und in Bezug auf die Wiedergabetreue ist es eine Schönheit.

Wenn man außer Gefecht ist und sich im Hub-Bereich befindet, gibt es meiner Meinung nach auch ein wenig Arbeit auf der Fortschrittsseite von Deathtrap, da es derzeit zu lange dauert, bis wirklich nennenswerte Fortschritte erzielt werden. Die Kosten für Fallenverbesserungen und neue Spielerfähigkeiten steigen mit jedem Kauf, was bedeutet, dass du nur neue Fallen zu deiner Sammlung hinzufügst, die letztendlich kein Vermögen kosten. Wenn die Preise um etwa 50 % gesenkt würden, würde es sich wahrscheinlich immer noch anspruchsvoll und zeitaufwändig anfühlen, da Sie weiterhin Einkäufe tätigen, aber an dieser Stelle sprechen wir über die Leute, die Dutzende von Stunden in den Titel investiert haben. Und wenn ich pedantisch bin, verabscheue ich die Verwendung von Cursormenüs für Controller-Spieler, da ich einfach nicht verstehe, warum Tasten nicht für die Menünavigation verwendet werden können, zumal Tasten beim Durchblättern der Benutzeroberfläche im Kampf völlig gut funktionieren. Cursor auf Controllern haben sich schon immer schrecklich angefühlt und ich denke, sie führen auch hier einfach zu Frustration.

Dennoch, was ein rundenbasiertes Tower-Defense-Actionspiel angeht, trifft Orcs Must Die! Deathtrap die anstehende Aufgabe gut. Es ist unterhaltsam, sehr wiederspielbar, gut als Solo-Erlebnis und besser als kooperatives Erlebnis, und es hat auch eine atemberaubende Grafik. Nach ein paar Stunden kann es sich aufgrund der fehlenden Erzählung und des stetigen Fortschritts etwas eindimensional und repetitiv anfühlen, aber wenn es um ein einfaches und intuitives Spiel geht, das man mit Freunden spielen kann, gibt es an diesem neuesten Kapitel der Serie viel zu lieben und zu schätzen.