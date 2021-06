Ein weiterer, ehemals Google-Stadia-exklusiver Titel tanzt ab kommendem Monat mit Spielern auf anderen Plattformen. Anfang dieser Woche haben wir erfahren, dass Orcs Must Die 3 am 23. Juli auf PC, PS4 und Xbox One erscheinen wird. Während der PC Gaming Show erinnerte der Design Director Jerome Jones daran, dass das Actionspiel zwei Kampagnen und einen Spielmodus enthält, in dem die Spieler Hunderte von Orks auf dem Schlachtfeld bekämpfen können.