Orcas kehren in bisher seltener Zahl an die britische Küste zurück

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Wissenschaftler und Naturbegeisterte berichten von einem Anstieg der Zahl von Orcas entlang der Ostküste des Vereinigten Königreichs. Laut Daten aus Northumberland wurden im vergangenen Jahr fünf bestätigte Sichtungen registriert, nachdem die Art in der Gegend seit mehreren Jahrzehnten selten war.

Dieser Trend scheint sich 2026 fortgesetzt zu haben. Im April beobachteten Fischer eine Gruppe von bis zu zehn Orcas vor der Küste von Northumberland, und nur wenige Wochen später sahen Touristen auf einer Bootstour in der Nähe der Farne-Inseln etwa 30 Tiere durch das Gebiet schwimmen. Die Sichtung wird als eine der größten jemals in der Region beobachteten Gruppen beschrieben.

Im Gespräch mit der BBC sagte einer der Projektkoordinatoren:

"Wir sind hinausgegangen und haben mit Bootsmännern in allen Häfen im Nordosten gesprochen, und niemand konnte sich tatsächlich daran erinnern, sie früher gesehen zu haben. Jetzt sind plötzlich die Sichtungen – zumindest in Northumberland – definitiv gestiegen."

Frühere Berichte deuten auch darauf hin, dass Orcas an der britischen Ostküste häufiger auftauchen. Experten haben zuvor vorsichtige Zuversicht geäußert, dass offenbar mehr Personen britische Gewässer besuchen und dass bestimmte Gruppen ihre Bewegungsmuster ausgeweitet haben könnten.