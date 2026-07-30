Orbitals wird mit einem globalen Friend's Pass ohne zusätzliche Kosten gestartet

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Es ist ziemlich üblich geworden, dass kooperativ fokussierte Videospiele mit einem Friend's Pass starten, einer Funktion, bei der nur eine Person von zwei Personen eine Kopie des Spiels besitzen muss, damit zwei Spieler ihn genießen können. Hazelight hat die Funktion populär gemacht, und seitdem haben wir gesehen, dass andere sie angepasst haben, nicht zuletzt der Entwickler Shapefarm, der nun bestätigt hat Orbitals mit einem globalen Friend's Pass debütieren wird.

Das bedeutet, solange eine Person eine Kopie des exklusiven Nintendo Switch 2-Spiels besitzt, kann ein anderer Freund mitkommen, egal ob sie in einer lokalen Umgebung oder online spielen.

Tatsächlich wird Orbitals eine breite Palette kooperativer Unterstützung unterstützen, nämlich über Online-GameShare und Online-Friend's Pass-fähiges Spiel (die im Grunde genauso funktionieren), aber auch lokalen Koop-Modus auf einem Nintendo Switch 2-System und lokales GameShare, das den Titel sogar auf Nintendo Switch 1-Systemen spielbar machen kann.

Für diejenigen, die den Friend's Pass und GameShare online nutzen möchten, benötigen beide Spieler eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft, aber der Friend's Pass selbst wird für die Besitzer des Spiels ohne zusätzliche Kosten angeboten.

Wann Orbitals erscheint, so startet es am 3. September, und unsere aktuellen Gedanken zum Spiel könnt ihr in der speziellen Vorschau lesen.