Orbitals ' Synchronsprecher bestätigt

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Neulich hatten wir die Gelegenheit, Orbitals im Koop auszuprobieren, und unsere Eindrücke sind jetzt auf der Gamereactor-Startseite verfügbar. Von ihnen erfahren Sie viel mehr darüber, wie dieses Zwei-Spieler-Weltraumabenteuer spielt, sowie über die Hintergrundgeschichten der Charaktere und den Beginn der Geschichte.

In diesem Zusammenhang wurden bei der Ankündigung im neuesten Nintendo Direct, dass Orbitals am 3. September für die Switch 2 erscheint, auch einige der synchronisierten Versionen des Spiels in verschiedenen Sprachen enthüllt – großartige Neuigkeiten zu einer Zeit, in der immer mehr Videospiele ohne lokalisierte Sprachausgaben verzichten.

Unten ist die Sprecherbesetzung für Orbitals.

Englisch



Maki : Rebecca Wang

: Rebecca Wang

Omura : Stephen Fu

: Stephen Fu

Togen : Jonathan Ha

: Jonathan Ha

Kinakoko : Cassie Ewulu

: Cassie Ewulu

Jaga: Brent Mukai



Japanisch



Maki : Risa Kageyama

: Risa Kageyama

Omura : Ryota Ousaka

: Ryota Ousaka

Togen : Masaaki Mizunaka

: Masaaki Mizunaka

Kinakoko : Mayumi Oda

: Mayumi Oda

Jaga: Tatsuya Kobayashi



Wir haben außerdem unser eigenes exklusives Gameplay-Vorschaumaterial beigefügt, das wir in den Büros von Nintendo Spanien gedreht haben; daher ist es ins Spanische lokalisiert, was jedoch nichts an der Schönheit des Spiels schmälert.