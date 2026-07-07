Orbitals ' Synchronsprecher bestätigt
Kepler hat gegenüber Gamereactor bestätigt, dass die Synchronsprecher ihr Talent für Shapefarms neues Abenteuer mit Retro-Anime-Elementen einbringen.
Molecular Orbitals and Organic Chemical Reactions, Edition 1 (Physical)
Neulich hatten wir die Gelegenheit, Orbitals im Koop auszuprobieren, und unsere Eindrücke sind jetzt auf der Gamereactor-Startseite verfügbar. Von ihnen erfahren Sie viel mehr darüber, wie dieses Zwei-Spieler-Weltraumabenteuer spielt, sowie über die Hintergrundgeschichten der Charaktere und den Beginn der Geschichte.
In diesem Zusammenhang wurden bei der Ankündigung im neuesten Nintendo Direct, dass Orbitals am 3. September für die Switch 2 erscheint, auch einige der synchronisierten Versionen des Spiels in verschiedenen Sprachen enthüllt – großartige Neuigkeiten zu einer Zeit, in der immer mehr Videospiele ohne lokalisierte Sprachausgaben verzichten.
Unten ist die Sprecherbesetzung für Orbitals.
Englisch
- Maki: Rebecca Wang
- Omura: Stephen Fu
- Togen: Jonathan Ha
- Kinakoko: Cassie Ewulu
- Jaga: Brent Mukai
Japanisch
- Maki: Risa Kageyama
- Omura: Ryota Ousaka
- Togen: Masaaki Mizunaka
- Kinakoko: Mayumi Oda
- Jaga: Tatsuya Kobayashi
Wir haben außerdem unser eigenes exklusives Gameplay-Vorschaumaterial beigefügt, das wir in den Büros von Nintendo Spanien gedreht haben; daher ist es ins Spanische lokalisiert, was jedoch nichts an der Schönheit des Spiels schmälert.