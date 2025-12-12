Orbitals präsentiert ein Toriyama-ähnliches, kooperatives Weltraumabenteuer, das exklusiv für die Nintendo Switch 2 erhältlich ist

Wenn man an Animation des 20. Jahrhunderts denkt, fallen einem sofort einige bekannte Namen ein, entweder wegen ihrer Erzählweise oder ihres Zeichenstils. Akira Toriyama steht fast immer an erster Stelle für beides. Diese Erkenntnis für den verstorbenen Mangaka-Schöpfer von Dragon Ball war spürbar, als wir Orbitals sahen, das Sci-Fi-Weltraumabenteuer, das von Shapefarm mit Unreal Engine 5 entwickelt und von Kepler Interactive veröffentlicht wurde.

Orbitals ist ein kooperatives Erlebnis, bei dem die Spieler die Rollen von Maki und Omura übernehmen, zwei unzertrennliche Entdecker mit weit mehr Entschlossenheit als Arbeitserfahrung, die versuchen, ihre verfallene Raumstation vor einem kosmischen Sturm zu retten. "Ob sie nun einzigartige Werkzeuge benutzen, um den Weg freizumachen, ihr Raumschiff durch gefährliche Asteroidenfelder zu steuern oder eine Pause einlegen, um die exquisite anime-inspirierte Atmosphäre aufzusaugen – die Spieler begeben sich auf ein intergalaktisches Abenteuer und knüpfen neue Bindungen als Freunde."

Außerdem haben die Entwickler mit Studio Massket zusammengearbeitet, dem Animationsstudio hinter Hunderten der beliebtesten und beliebtesten japanischen Animes, um handgefertigte Zwischensequenzen für das Spiel zu erstellen, die den Anime-Fans eine zusätzliche Authentizitätsebene verleihen. Orbitals wird 2026 exklusiv auf der Nintendo Switch 2 erscheinen, und unten könnt ihr euch den Trailer und einige Screenshots ansehen.