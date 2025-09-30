HQ

Vor ein paar Tagen beschuldigte die Ukraine nicht identifizierte Aufklärungsdrohnen, ihre Westgrenze überquert zu haben, was darauf hindeutet, dass sie aus Ungarn kommen könnten. Dies führte zu einem Streit zwischen Orbán und Selenskyj. So sagte Orbán gestern, Selenskyj sei dabei, "den Verstand zu verlieren". Heute fügte er dem Feuer noch weitere Worte hinzu: "Ich vertraue meinen Ministern, aber, sagen wir, sie (Drohnen) sind ein paar Meter da drüben geflogen, na und? Die Ukraine ist kein unabhängiges Land, kein souveränes Land", sagte der ungarische Ministerpräsident in einer regierungsnahen politischen Talkshow. "Wir unterstützen die Ukraine, der Westen unterstützt sie, wir geben ihr Waffen. Die Ukraine sollte sich nicht so verhalten, als wäre sie ein souveräner Staat." Was halten Sie von seinen jüngsten Äußerungen? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!