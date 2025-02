HQ

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat kürzlich die Rolle Europas bei den Friedensgesprächen mit der Ukraine zurückgewiesen und die Erklärung über die Beteiligung der Europäischen Union als "wertlos" bezeichnet.

Er verurteilte die Führung der EU dafür, dass sie ineffektive Erklärungen abgibt, während Staats- und Regierungschefs wie Präsident Donald Trump und Präsident Wladimir Putin direkte Verhandlungen führen. Orbán betonte, dass ein Sitz am Verhandlungstisch Stärke, gute Führung und diplomatisches Geschick erfordere, etwas, das der EU seiner Meinung nach fehle.

Orbán kritisierte auch die Haltung der EU in mehreren Fragen, von der Migration bis zur Wirtschaftspolitik, und warnte davor, dass Europa Gefahr laufe, seine Bürger weiter zu entfremden. Die Äußerungen des ungarischen Regierungschefs spiegeln die allgemeine Frustration über die politische Richtung der EU wider, insbesondere angesichts der Tatsache, dass sich die Verhandlungen über den anhaltenden Krieg in der Ukraine weiterentwickeln. Vorerst bleibt abzuwarten, welche Rolle die Europäische Union in den Friedensgesprächen spielen wird.