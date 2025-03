Orbán führt angesichts des Inflationsanstiegs Lebensmittelpreiskontrollen ein

HQ

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán, der an diesem Montag in Kraft tritt, hat neue Preiskontrollen für 30 Grundnahrungsmittelgruppen eingeführt, um die steigende Inflation einzudämmen, die nach wie vor die höchste in der Europäischen Union ist (via Reuters).

Der Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Haushalte weiterhin den Druck steigender Kosten spüren, da die Lebensmittelpreise im vergangenen Jahr um 7,1 % gestiegen sind, was die Bedenken hinsichtlich der Erschwinglichkeit, der wirtschaftlichen Stabilität und der langfristigen Wirksamkeit staatlicher Eingriffe verschärft.

Während die Regierung argumentiert, dass die Begrenzung der Einzelhandelspreismargen die Belastung der Verbraucher verringern wird, warnen Wirtschaftsanalysten, dass solche Maßnahmen in der Vergangenheit nach hinten losgegangen sind und zu unbeabsichtigten Marktverzerrungen geführt haben.

Unterdessen steht die ungarische Nationalbank vor zunehmenden Herausforderungen, da die anhaltende Inflation des Landes seine Geldpolitik und wirtschaftliche Stabilität bedroht. Vorerst bleibt abzuwarten, ob diese Kontrollen die ungarische Wirtschaft entlasten oder weiter belasten werden.