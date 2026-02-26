Orbán fordert eine EU-Mission zur Inspektion der Schäden an der Druzhba-Pipeline auf

HQ

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat die Europäische Union gebeten, eine Erkundungsmission zur Beurteilung der Schäden an der Druzhba-Pipeline in der Ukraine zu starten, so ein Brief, den Reuters vorliegt. Er sagt, Experten aus Ungarn und der Slowakei sollten an der Überprüfung des Status der Pipeline beteiligt sein.

Orbán schlägt vor, dass dies helfen könnte, die politische Pattsituation um das große EU-Darlehen an die Ukraine zu lösen. Ungarn hat sowohl die neuen Sanktionen gegen Russland als auch das Finanzpaket blockiert und verweist auf die Aussetzung der Öllieferungen durch die Pipeline, nachdem Kiew nach Schäden durch russische Angriffe Ende Januar verursacht wurde...