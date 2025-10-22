Orbán bestätigt, dass die Pläne des Trump-Putin-Gipfels noch in Bewegung sind

HQ

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat gerade gesagt, dass die Vorbereitungen für das geplante Treffen zwischen Trump und Putin in Budapest trotz der jüngsten Verzögerungen noch im Gange seien.

Der Gipfel, der zunächst von Donald Trump unterbrochen wurde, nachdem Russland sich geweigert hatte, einem sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine zuzustimmen, hat noch kein bestätigtes Datum.

Orbán wies darauf hin, dass sein Außenminister in Washington sei, um die Koordinierungsbemühungen fortzusetzen, und signalisierte seine Entschlossenheit, einen "Friedensgipfel" auszurichten, wie er es nennt.

"(Der ungarische Außenminister Peter) Szijjarto ist in Washington. Die Vorbereitungen für den Friedensgipfel laufen weiter. Das Datum ist noch ungewiss. Wenn die Zeit gekommen ist, werden wir es halten."

Der ungarische Staatschef, der für seine engen Beziehungen zu Trump und Putin bekannt ist, wurde innerhalb der Europäischen Union wegen seiner anhaltenden Annäherung an Russland kritisiert.

