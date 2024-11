Oracle Red Bull Sim Racing und Scuf schließen sich für eine mehrjährige Partnerschaft zusammen

HQ

Im Rahmen seines kontinuierlichen Vorstoßes in die Welt des Simulationsrennsports hat Oracle Red Bull Racing (die Formel-1-Abteilung der Energy-Drink-Marke) nun eine Partnerschaft mit Scuf Gaming angekündigt, bei der die beiden bei einer Reihe von Initiativen zusammenarbeiten werden.

In der Pressemitteilung, in der die Ankündigung kommentiert wird, wird behauptet, dass es sich um eine mehrjährige Partnerschaft handeln wird, die die Erstellung einer Reihe von offiziell gebrandeten Controllern sowie das Erscheinen des Scuf-Brandings aufOracle Red Bull Sim Racing den virtuellen Autos und den Trikots umfasst.

"Wir sind unglaublich stolz darauf, mit SCUF Gaming zusammenzuarbeiten, während wir uns darauf vorbereiten, sowohl um den Fahrer- als auch um den Teamtitel im F1 Sim Racing zu kämpfen", sagte Joe Soltysik, Head of Esports bei der Red Bull Technology Group. "Die Hochleistungs-Controller des SCUF Gaming-Teams sehen fantastisch aus und unsere Fahrer sind so aufgeregt, sie in die Hände zu bekommen. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit SCUF Gaming wachsen zu sehen und können es kaum erwarten, die Reaktionen unserer Fans auf diese einzigartige Zusammenarbeit zu sehen."

Dies alles geschieht, da Corsair, die Muttergesellschaft von Scuf, versucht, ihre Position und Rolle in der Sim-Racing-Welt weiter zu festigen, etwas, das sie kürzlich durch die Übernahme des angeschlagenen Peripherie- und Hardwareherstellers Fanatec bekräftigt hat.