Opus: Prism Peak Hands-on-Vorschau: Wenn Magie durch das Objektiv Ihrer Kamera kommt

HQ

Selbst heute, so viele Jahre später, erinnere ich mich noch lebhaft an vieles von meinem Firewatch Gameplay. Aber es lag nicht nur an seinem einzigartigen Erzählstil oder Kunstdesign, zu einer Zeit, als Indies im großen Stil durchstartete, aber noch nicht im Mainstream angekommen war. Firewatch war einer der Titel, die unabhängigen Entwicklungen geholfen haben, das Gewicht zu haben, das sie im gesamten Videospielbereich im Jahr 2025 haben. Und seine Schöpfer sind danach praktisch von der Landkarte verschwunden.

Glücklicherweise hat ein Spiel wie dieses den Weg für andere narrative Spiele mit ihren Geschichten und Themen geebnet, die im Laufe der Jahre folgen sollten. Jetzt geben uns Sigono und Shueisha Games eine neue Geschichte, emotional aufgeladen und mit einer Tiefe, die unvergesslich erscheint, in Opus: Prism Peak. Ich konnte eine Demo von etwa 40 Minuten vor der Veröffentlichung im Herbst ausprobieren, mit nur ein paar Gameplay-Szenen und einer Einführung der Hauptcharaktere, und ich denke, es ist einer dieser einfachen, aber gefühlvollen Titel, die helfen werden, die kalten und tristen Tage des kommenden Winters zu bekämpfen.

Opus: Prism Peak stammt von den Schöpfern der Opus-Serie (The Day We Found Earth, Rocket of Whispers und Echo of Starsong ), einer Reihe von Geschichten, die viel Tiefe in sich haben, und man muss genau hinsehen, um ihre Geheimnisse und die wahre Hintergrundgeschichte zu enträtseln. Dies sind großartige Titel, die über 13 Millionen Exemplare verkauft haben und nun darauf abzielen, mit Prism Peak noch mehr Herzen zu berühren. Es ist die Geschichte eines Mannes, der mitten in einer Midlife-Crisis steckt, getrennt und ohne Lebensplan, der beschließt, in seine Heimatstadt zurückzukehren, um an der Beerdigung seiner Großeltern, seiner eigentlichen Elternfigur, teilzunehmen. Es war diese Person, die ihn in der Kunst der Fotografie unterwies und ihn ermutigte, das Besondere in der Welt um uns herum zu suchen.

Werbung:

Doch auf dem Weg zu seiner alten Heimat überfährt Eugene beinahe ein Mädchen im Teenageralter und gemeinsam verlaufen sie sich im Wald, an einem magischen Ort, der von Tiergeistern bevölkert ist, während sie versuchen, den Gipfel des Berges zu erreichen. Ihre Geschichten, sowie die Orte und die Charaktere, die sie bewohnen, scheinen stärker miteinander verflochten zu sein, als sie zu sein scheinen. Alles ist von einer Atmosphäre des magischen Realismus umgeben, die ständig an Spirited Away erinnert, während Eugene mit anderen Figuren und Objekten interagiert, hauptsächlich durch die alte Kamera seiner Großeltern.

Es fühlt sich eher wie eine lineare Geschichte als ein Puzzle-Abenteuer an, und es gibt wirklich nur wenige Möglichkeiten, sich zu verlaufen, soweit ich sehen konnte. Die Benutzeroberfläche könnte nicht einfacher sein, mit nur 2-3 Aktionen. Die Fotografie scheint jedoch einen zusätzlichen Punkt zu haben, mit Optionen zum manuellen Ändern von Verschlusszeit, Fokus und mehr. Der Trailer wagt es, dass auch ein Zoomobjektiv zu finden ist, so dass Sie in dieser Demo nur einen kleinen Teil der Gesamtsumme sehen können. Es gibt auch Verbrauchsmaterialien für die Kamera, wie z. B. Reinigungssets, so dass es noch viele Unbekannte darüber gibt, was Opus: Prism Peak uns geben kann.

Werbung:

Der Missklang (obwohl es sich um einen frühen Test-Build handelt, daher bin ich nicht besonders besorgt) ist, dass sich Bewegung und leichte Erkundung mit der aktuellen Tastatursteuerung klobig anfühlen. Die Controller-Steuerung funktionierte auch nicht (was zweifellos in der endgültigen Version sein wird, da sie auch für die Konsolenfamilie Nintendo Switch kommt), und im Allgemeinen haben die Menüs und Optionen zur Anpassung des Erlebnisses noch einiges zu tun. Was wirklich wichtig ist, ist, dass ich die kurze Zeit, die ich mit Eugene und seinem jungen Reisegefährten verbracht habe, als entzückend empfunden habe, und ich denke, dass dieses neue Spiel in der Opus -Serie wieder ein Hit werden wird.