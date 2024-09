Optimus Prime bekommt eine schokoladige Verwandlung

HQ

Hast du dich jemals gefragt, wie ein Autobot aussehen würde, wenn er aus Schokolade wäre? Wenn ja, hat der Meister-Chocolatier Amaury Guichon die Antwort für Sie.

Um die bevorstehende Ankunft von Transformers One zu markieren, hat der Künstler eine Nachbildung des Kopfes von Optimus Prime aus reiner Schokolade geschaffen. Es ist ein sehr detailliertes Modell, das in der charakteristischen blauen und silbernen Farbgebung von Prime erhältlich ist, leuchtende Augen hat und wahrscheinlich auch ziemlich nah an einer 1:1-Replik ist, weil es absolut riesig ist.

Die Frage ist nun, wie lange es dauern würde, bis jemand eine schokoladige Kreation dieser Größe und dieses Maßstabs verschlingen würde, aber unabhängig davon, wie die Antwort lauten würde, können Sie den gesamten Bauprozess von Guichon im Video unten sehen.

Werbung: