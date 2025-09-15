Optimierungen der Xbox Series S führten dazu, dass Battlefield 6 auf allen Formaten besser lief

HQ

Seit seiner Ankündigung und auch heute noch ist das Xbox Series S ein kontroverses Thema. Einige sehen es als billigere Konsole, die den Einstieg in die aktuelle Generation erleichtert, während andere es als Hindernis für die Entwicklung betrachten.

Unabhängig davon, auf welcher Seite man sich einig ist, ist klar, dass auch die letztere Gruppe von der günstigeren Xbox profitiert. In einem Interview mit Kotaku erklärt der technische Direktor von Battlefield Studios, Christian Buhl, dass das Series S zwar eine Herausforderung war, aber dazu geführt hat, dass das Spiel dank der Optimierung jetzt sowohl auf der PlayStation 5 als auch auf der Xbox Series X besser läuft:

"Ich muss sagen, dass die größte Herausforderung für uns der Umgang mit dem begrenzten Speicher der Konsole war. Die Xbox Series S hat weniger Arbeitsspeicher als selbst unser PC der Mittelklasse. Und so gab es einen Punkt... Oh, ich würde sagen, vor sechs bis 12 Monaten, als wir irgendwie gemerkt haben, dass viele unserer Level auf der Xbox Series S abstürzten."

Dies musste offensichtlich gelöst werden, und sie erkannten die Probleme und schafften es, sie zu lösen:

"Wir haben so viel getestet... Wir sammelten all diese Daten. Als wir anfingen, alle unsere Level durchzuspielen und in der Lage waren, zu sehen, wo die Probleme lagen, hatten wir nach ein oder zwei Monaten alle unsere Speicherprobleme bei Series S gelöst."

Das Ergebnis ist, dass das "ganze Spiel besser und stabiler" ist, und Battlefield 6 läuft jetzt mit 60 "superstabilen" Bildern pro Sekunde, selbst auf Xbox Series S.

Der 10. Oktober ist das Veröffentlichungsdatum für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X. Wir drücken die Daumen, dass es irgendwann seinen Weg auf die Switch 2 finden wird, die eigentlich nicht viel schwächer ist als die Xbox Series S, aber es wurde noch nichts bestätigt.