Optimieren Sie Ihr Ladedilemma mit dem 737 Prime Charger von Anker

Obwohl wir in einer drahtlosen Welt leben, sind wir immer noch massiv auf Kabel angewiesen, um unsere drahtlosen Geräte aufzuladen. Dies kann zu einigen Problemen führen, wenn es darum geht, viele Kabel und Ladelösungen mit sich führen zu müssen, die Ihren Alltag immer voller machen. Anker hofft, diese Bemühungen zumindest ein wenig zu rationalisieren.

In der neuesten Folge von Quick Look hat unser eigener Magnus den Anker 737 Prime Charger in die Hände bekommen, ein Gerät, das die GaNPrime 120W-Technologie verwendet, um drei Geräte gleichzeitig und mit einer sehr schnellen Geschwindigkeit einschalten zu können.

Um zu sehen, warum dies eine großartige Option ist, die Sie in Ihren Rucksack aufnehmen können, sehen Sie sich die neueste Folge von Quick Look unten an.