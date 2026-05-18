OpTic Texas verliert zum dritten Mal in Folge das Call of Duty League Major-Finale, während die Los Angeles Thieves die Major-III-Turniere fegt

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Es war eine ziemlich epische Major-III-Phase der Call of Duty League-Saison 2026 für Los Angeles Thieves, da die Organisation nicht nur das Minor-I-Event vor ein paar Wochen gewonnen hat, sondern auch den bedeutenderen Major-III-Titel gesichert hat.

Nach einem arbeitsreichen Wochenende gelang es dem LA Thieves schließlich, OpTic Texas im Grand Final zu besiegen – ein Ergebnis, das 4:3 zugunsten der ersteren ausfiel und das texanische Team zum dritten Mal in Folge zum dritten Mal in Folge ein Major in Folge nach Hause ging.

Ja, während viele den Sieg von LA Thieves ' feiern werden, bemerken andere vielleicht den Trend, den OpTic Texas zeigt, nämlich dass das Team in dieser Saison das Finale aller drei Majors erreicht und diese dann verloren hat, zuerst gegen Paris Gentle Mates, dann gegen FaZe Vegas und nun gegen LA Thieves. Wird OpTic endlich die Hürde in Major IV überwinden?

Es sollte beachtet werden, dass OpTic Texas ' Probleme nicht nur schlecht sind, denn die konstanten Ergebnisse bringen das Team bequem auf den zweiten Platz in der gesamten Saisontabelle, während LA Thieves nun auf Platz vier steht. Was das nächste Treffen beider Teams angeht: Die Qualifikation für Major IV beginnt am 29. Mai, gefolgt von einem Minor Anfang Juni und dem Haupt-Major-Wochenende Ende Juni.