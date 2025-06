OpTic Texas trotzt den Erwartungen und wird zum zweiten Mal in Folge Meister der Call of Duty League Und das, obwohl er in der regulären Saison den sechsten Platz belegte.

HQ OpTic Texas gingen mit der immensen Aufgabe in die diesjährige Call of Duty League Championship Weekend, ihre Meisterschaft zu verteidigen, was unwahrscheinlich schien, wenn man bedenkt, dass die Mannschaft eine durchwachsene Saison hatte und die reguläre Serie von Veranstaltungen auf dem sechsten Platz und weit hinter den Kraftpaketen Atlanta Faze und Los Angeles Thieves beendete. Das hielt die texanische Organisation jedoch nicht auf. Nach einer verrückten Reihe von Ereignissen hat OpTic Texas den Erwartungen getrotzt und ihren Titel verteidigt, um zum zweiten Mal in Folge CDL-Champion zu werden. Die Organisation blieb in der Gewinnergruppe ungeschlagen und besiegte Atlanta Faze, Toronto Ultra, Boston Breach und Vancouver Surge, um den Titel zu gewinnen und ihre Krone zu verteidigen. Dieses Ergebnis stellt OpTic Texas nun vor eine immense Herausforderung für die Saison 2026, da die Organisation versuchen wird, einen weltfremden Dreier zu erreichen, indem sie eine Meisterschaft in Folge gewinnt. Glaubst du, dass OpTic das Zeug dazu hat?