OpTic Texas setzt das dominierende Call of Duty-Rennen fort, indem es das Monster Energy Launch Invitational gewinnt

Das erste große Turnier, das Call of Duty: Black Ops 7 als Plattform nutzte, endete am Wochenende, da das Monster Energy Launch Invitational stattfand und fast alle Call of Duty League Kader anwesend waren und auch von fünf Challengers Teams polarisiert wurden.

Mit diesem Event hinter der Strecke fragen Sie sich vielleicht, wer als Sieger hervorging, wer die Trophäe getragen hat und nun als derjenige, der es zu schlagen gilt, in die CDL-Saison 2025/26 geht. Wenig überraschend behaupten die amtierenden Meister OpTic Texas diesen Titel, da die Organisation das Turnier gewann, nachdem sie Still Orgless (ein Challengers Team!) im Grand Final in einem spannenden 4:3-Spiel besiegt hatte.

Mit diesem Ergebnis im Hinterkopf stellt sich nun die Frage, wie OpTic Texas diesen Erfolg in der kommenden Saison in Leistung umsetzen wird, da sie etwas Bemerkenswertes versuchen werden, indem sie eine Saison starten, in der ein Sieg in der Championship die OpTic Texas zum Threepeat-Champion (zwei Sieger in Folge) nach dem Gewinn der Modern Warfare III Championship 2024 und der Black Ops 6 Championship 2025 – zur Meisterschaft führt.

Glaubst du, dass OpTic Texas das Zeug dazu hat, ein Threepeat Victor zu werden?