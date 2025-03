OpTic Texas lässt Pred fallen und nimmt Huke zum dritten Mal erneut unter Vertrag

HQ

OpTic Texas kann sich in dieser aktuellen Call of Duty League Saison einfach nicht zurechtfinden. Das Team liegt in der Gesamtwertung auf dem sechsten Platz, was gar nicht so schlecht ist, aber die ständigen Kaderwechsel und Spielerentlassungen und -verpflichtungen zeigen, dass OpTic zumindest verunsichert ist.

Zu diesem Zweck hat das Team nach der Entscheidung im Februar, Cuyler "Huke" Garland zu entlassen und Amer "Pred" Zulbeari erneut unter Vertrag zu nehmen, nun beschlossen, dies zu verdoppeln und Pred freizugeben und Huke erneut unter Vertrag zu nehmen, was zum dritten Mal in der Geschichte der Organisation und in der Karriere des Spielers sein wird.

Wir müssen sehen, ob sich dies in einer verbesserten Leistung niederschlägt, denn bei der von der Organisation gehosteten Major vor ein paar Tagen ist OpTic völlig ausgebombt und hat kaum eine Delle hinterlassen. Die nächste Major beginnt nächste Woche, am 4. April, also müssen wir einfach dran bleiben, um zu sehen, ob OpTic zurückkehrt oder weiter stolpert.