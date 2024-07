OpTic Texas ist der Champion der Call of Duty League 2024

HQ

Die Saison 2024 Call of Duty League ist zu Ende. Nach einer langen Saison ist die Championship Weekend gestern Abend zu Ende gegangen, was bedeutet, dass wir nun den Sieger kennen und wissen, wer zum neuesten CDL-Champion gekrönt wurde.

OpTic Texas hat sich die Trophäe für diese Saison gesichert, nachdem sie die New York Subliners in einer sehr dominanten 5:1-Manier besiegt haben. Dies geschah auch, als das texanische Team es schaffte, die Subliners knapp vor dem Grand Finals in die Elimination Finals zu werfen, was bedeutet, dass OpTic auf dem Weg zu diesem Ergebnis die Subliners mit 8:3 nach Kartensiegen in zwei verschiedenen Spielen besiegte.

Das OpTic-Team wird mit einem Preisgeld von 800.000 US-Dollar nach Hause fahren, während die Subliners 480.000 US-Dollar mit nach Hause nehmen. Wieder einmal hat der Championship Weekend bewiesen, dass die reguläre Saison nicht alles ist, denn nach einem weiteren dominanten Jahr wurden die Atlanta Faze (die an der Spitze der regulären Saison standen) früh am Wochenende ausgeschieden, was bedeutete, dass sie sich nur ein Preisgeld von 80.000 $ sicherten.