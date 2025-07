OpTic Gaming setzt Call of Duty-Dominanz im Jahr 2025 mit dem Gewinn des Esports World Cup fort

HQ

Eine weitere Reihe von Finalspielen fand am Wochenende im Esports World Cup statt. Das riesige Gaming-Festival, das in Riad, Saudi-Arabien, stattfindet, hat in den letzten Tagen drei wichtige Schlussfolgerungen hervorgebracht, von denen das größte der Gruppe das Call of Duty: Black Ops 6 Event ist.

Dieses Turnier brachte 16 der besten Teams aus der ganzen Welt zusammen, von denen viele Call of Duty League Mannschaften waren, um sie um einen Preispool von 1,8 Millionen Dollar, eine Reihe von Club Points und eine weitere Trophäe kämpfen zu sehen, die effektiv die letzte ist, die während der Ära von Black Ops 6 gewonnen wurde.

Gestern fand das Finale dieses Events statt, bei dem wir OpTic Gaming (die aktuellen CDL-Champions) gegen Vancouver Surge antreten sahen, in einem Match, das nicht sehr hart umkämpft war. OpTic gewann die Serie mit 4:0, wobei sie nach einem Sieg in einer knappen 250-236-Runde von Hardpoint auf der ersten Karte die Surge in einer 6-1-Runde von Search and Destroy besiegte, gefolgt von einer 3-1-Runde von Control, bevor sie ein 250-118-Spiel von Hardpoint spielte.

Mit diesem dominanten Ergebnis beendet OpTic die BOPS 6-Ära ohne Frage als bestes Team, weit vor den Rivalen 100 Thieves und Atlanta Faze, von denen keiner in der Esports World Cup eine Delle hinterlassen hat und die auch sehr früh in der CDL Championship Weekend ausgeschieden sind.