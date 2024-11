OpTic Gaming nimmt große Veränderungen in seinem Team der Halo Championship Series vor

HQ

OpTic Gaming war in den letzten drei Jahren neben FaZe Clan und Spacestation Gaming eine der dominierenden Kräfte im kompetitiven Halo. Das Team gewann einen World Championship und mehrere Majors sowie jede Menge Preisgelder, aber nach ein paar Jahren Pause von der Pace der beiden anderen Mannschaften ist OpTic bereit, eine große Veränderung vorzunehmen.

Das Team hat drei seiner Spieler und seinen Cheftrainer entlassen. Zane "Deadzone" Hearon, Tommy "Lucid" Wilson, Joey "Trippy" Taylor und Coach Jason "Lunchbox" Brown verlassen das Team, so dass nur Matthew "FormaL" Piper im KaderHalo von OpTic übrig bleibt.

OpTic hat die Entscheidung noch nicht wirklich erklärt oder was es für seine Zukunft im kompetitiven Halo plant, aber unabhängig davon, ob es in Halo eSports weitergeht oder nicht, werden mindestens zwei der besten dieses Kaders als All-Stars in Erinnerung bleiben, da sowohl FormaL als auch Lucid den Cut für die Halo Infinite 2024-Klasse geschafft haben.