OpTic Gaming gewinnt die Halo Championship Series Dallas Open

OpTic Gaming erweist sich in letzter Zeit als Problem in der Welt des kompetitiven Halo eSports. Die nordamerikanische Organisation hat sich kürzlich beim Arlington Major durchgesetzt und hat offensichtlich ein Händchen dafür, in Texas zu gewinnen, denn sie hat jetzt auch eine Trophäe im Rahmen des Dallas Open mit nach Hause genommen.

Am Wochenende fand das Event im Rahmen von DreamHack Dallas statt, bei dem Halo Championship Series -Mannschaften gegen viele Amateurteams antraten. Erwartungsgemäß erwiesen sich die HCS-Organisationen für viele der Nicht-Profis als zu viel, weshalb das Playoff-Bracket von FaZe Clan, Shopify Rebellion, TSM und OpTic dominiert wurde.

OpTic wählte den Weg des größten Widerstands, indem er sofort in die Ausscheidungsklammer geworfen wurde, wo er mit Zähnen und Klauen ums Überleben kämpfte und schließlich sein Ticket für das große Finale gegen FaZe löste. Hier zahlte sich das mutige Training von OpTic eindeutig aus, als die Mannschaft FaZe mit 4:1 besiegte und die Trophäe, ein Preisgeld von 60.000 US-Dollar und die direkte Qualifikation für die Salt Lake City Major im August und die LVT Halo League gewann, die auch den ganzen Sommer über läuft.